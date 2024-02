Traficul ar urma sa fie reluat sambata

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a anuntat, ieri, ca traficul pe podul provizoriu de la Milisauti se va relua sambata dimineata.Prefectul a spus ca lucrarile de reparatii la podul tehnologic peste raul Suceava, in orasul Milisauti, sunt in plina desfasurare, iar constructorul estimeaza ca reluarea traficului se va realiza, cel mai tarziu, sambata 17 februarie, ora 11:00.Moldovan a declarat ca, in acelasi timp, a intreprins demersuri catre DRDP Iasi si Ministerul Transporturilor, in ... citește toată știrea