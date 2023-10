Tragedie fara margini in Italia, in zona Portogruaro din Venetia. Suceveanca Gabriela Salgau, in varsta de 51 de ani, a fost gasita fara suflare in propria locuinta. Anul trecut, romanca a castigat titlul de Miss Sanremo Lady, iar in trecut primise titlul de Miss Ragazza CinemaGabriela Salgau, romanca originara din judetul Suceava, localitatea Sfantu Ilie, dar stabilta in Italia, a fost gasita fara suflare in propria locuinta. In urma cu mai multi ani, romanca se stabilise in Portogruaro, ... citeste toata stirea