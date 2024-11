Tragedie fara margini in Suceava! Doi copii au fost inghititi de flacari, intr-un incendiu

Doi copii au fost surprinsi, joi, intr-un incendiu produs la o locuinta din judetul Suceava, in localitatea Voitinel. Cand pompierii au reusit sa intre in casa care ardea generalizat i-au gasit morti."Incendiu la o casa de locuit, in localitatea Voitinel. Intervin pompierii militari si civili pentru localizarea si lichidarea flacarilor. Flacarile se manifesta pe o suprafata de ... citește toată știrea