Tragedie la Vicovu de Sus

> Un copil de un an si 7 luni a fost accidentat mortal de un adolescent in curtea unei locuintePolitia Orasului Vicovu de Sus a fost alertata vineri dupa-amiaza, printr-un apel la 112, de un localnic, cu privire la un accident tragic: un copil de doar un an si 7 luni a fost lovit de o autoutilitara in curtea imobilului de pe strada Romana.Incidentul s-a produs in jurul orei 17:10, cand un adolescent in varsta de 15 ani s-a urcat la volanul unei autoutilitare Ford Transit, aflate parcata in ... citește toată știrea