Tragedie la Voitinel

> Un copil de un an a fost lovit mortal, in curtea locuintei, de un autoturism care efectua manevra de mers inapoiUn copil in varsta de un an, din Voitinel, a murit marti dupa ce a fost accidentat mortal in curtea locuintei.Potrivit anchetei politistilor, o femeie de 32 ani, in timp ce efectua manevra de mers inapoi cu autoturismul, in curtea imobilului din Voitinel, a accidentat mortal copilul.Femeia a mers marti cu autoturismul Volkswagen Touran pana in curtea imobilului respectiv din ... citeste toata stirea