Traian Andronachi i-a urat dr. Alexandru Calancea sa transforme SJU intr-o unitate de elita

Avocatul Traian Andronachi, care a candidat pentru functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a transmis dr. Alexandru Calancea, care a obtinut cea mai mare nota, mult succes in functia de manager al unitatii spitalicesti in dificilul mandat pe care il are in fata."Fac acest lucru cu inima deschisa, cu fair-play si cu credinta ferma ca va fi un manager foarte bun si care, daca-si va indeplini toate obiectivele pe care si le-a propus (si care, de altfel, in linii mari ... citeste toata stirea