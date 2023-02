Traista bucovineana si basarabeana a fost inclusa in Patrimoniul Cultural Imaterial al Ucrainei

"Traista bucovineana si basarabeana" a fost inclus in Lista Nationala a Elementelor Patrimoniului Cultural Imaterial al Ucrainei, cu numarul de protectie "059.nks", a anuntat presa cernauteana de limba romana, citand Consiliul Regional Cernauti.Potrivit sursei citate, "dosarul de nominalizare pentru element" a fost inaintat in lista reprezentativa de Organizatia Publica "Visivanii davotvir" (Miracolul brodat), condusa de Odarka Kuceriava, in stransa colaborare cu Centrul Bucovinean de Cultura ... citeste toata stirea