Transport ilegal de 47 mc de lemn, confiscat la Marginea

> Autocamionul cu remorca, in valoare de 50.000 de euro, a fost indisponibilizat > Politistii au deschis dosar penalPolitistii suceveni au identificat, marti, in trafic, la Marginea, un transport ilegal de material lemnos pentru care a fost prezentat un aviz de insotire care fusese deja folosit, insa marfa nu fusese receptionata pentru a nu aparea in aplicatia SUMAL ca transport finalizat.Patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei nr. 3 de Politie Rurala Marginea a oprit pentru control ... citeste toata stirea