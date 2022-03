Transportatorii rutieri care transporta refugiati din Ucraina vor sa afle cum le vor fi platite serviciile prestate. Prefectul Alexandru Moldovan a solicitat premierului si ministrului Transporturilor sa reglementeze modul de recuperare a cheltuielilor

Avand in vedere situatia generata de agresiunea militara rusa din Ucraina, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava s-a intrunit in format restrans, in Punctul de coordonare si comanda din PTF Siret, in prezenta prefectului judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a presedintelui CJ Suceava Gheorghe Flutur, - vicepresedinte in cadrul CJSU si a colonelului Costica Ghiata, inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava, vicepresedinte in ... citeste toata stirea