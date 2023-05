In cursul zilei de miercuri, 24 mai, politistii au continuat activitatile de verificare si control in ceea ce priveste transporturile de material lemnos. Au fost identificate mai multe transporturi neconforme, fiind aplicate sanctiuni contraventionale si fiind confiscate cantitatile de material lemnos transportate ilegal. Totodata, politistii au confiscat un vehicul de mare tonaj utilizat la transportul a peste 10 mc material lemnos cu incalcarea legislatiei in domeniu, fiind intocmit si dosar ... citeste toata stirea