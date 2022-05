Transporturile umanitare vor avea prioritate

> Ele vor fi insotite pana la frontiera cu antemergatorComitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Suceava s-a intrunit, ieri, in sedinta extraordinara, principalul punct al ordinii de zi fiind analiza situatiei generate de blocajele de trafic inregistrate in zona PTF Siret.Pe parcursul sedintei, participantii au expus situatia la zi raportata la resursa umana existenta si la particularitatile functionale ale PTF Siret.Astfel, chiar daca institutiile cu atributii directe in ... citeste toata stirea