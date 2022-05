Trebuie sa acordam primarilor tot sprijinul, pentru a putea implementa proiectele de care sucevenii au absoluta nevoie

Subprefectul de Suceava Florin Sinescu a declarat ieri, dupa instalarea in functie, ca echipa de conducere a Prefecturii Suceava va actiona coordonat impreuna cu membrii Colegiului Prefectural si cu angajatii Prefecturii, pentru a rezolva problematica vasta a judetului."Este un moment in care, iata, dupa 10 ani, revin in conducerea Institutiei Prefectului. La 11 mai se implinesc 10 ani de cand am fost numit in functia de prefect, atunci in calitate de inalt functionar public, iar in aceasta ... citeste toata stirea