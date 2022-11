Trebuie sa aducem un omagiu inaintasilor nostri

...dar si armatei romane care, prin biruinta sa, a permis ca integritatea si suveranitatea Romaniei sa cuprinda toate teritoriile locuite de romaniPresedintele Organizatiei Judetene PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis, ieri, de Ziua Bucovinei, un mesaj pe care il prezentam integral. (N.B.)Dupa cum bine stim, timp de 144 de ani, de la 1774 pana in 1918, Bucovina s-a aflat sub administratia Imperiului Habsburgic. In tot acest interval de timp, romanii din Tara de Sus a Moldovei, au ... citeste toata stirea