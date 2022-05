"Trebuie sa tragem tare si sa recuperam!"

> Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, spera ca in cursul acestui an sa se recupereze restantele legate de modernizarea si intretinerea drumurilor judeteneGheorghe Flutur spune ca e nemultumit de executia bugetara pentru anul trecut, dar ca spera ca restantele sa se recupereze in a doua parte a anului.Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur a spus ca, in ceea ce priveste executia bugetara din anul 2021, are nemultumiri, dar ca se incearca recuperarea in cursul anului ... citeste toata stirea