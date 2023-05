Trei accidente rutiere s-au produs, luni, in judetul Suceava, soldate cu vatamari corporale usoare dupa ce soferii nu s-au asigurat la manevra de mers cu spatele.Primul accident a avut loc in satul Sf. Ilie din comuna Scheia, unde o femeie de 43 de ani a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie de 62 de ani, in timp ce efectua o manevra de mers cu spatele. Cele doua soferite au fost testate negativ la etilotest, insa se va intocmi dosar de cercetare penala pentru vatamare ... citeste toata stirea