Trei agresori din Stulpicani, Cornu Luncii si Ipotesti au ajuns in arest preventiv pentru violenta in familie

Politia Judeteana Suceava a retinut in arest trei barbati din Stulpicani, Cornu Luncii si Ipotesti, implicati in fapte de violenta domestica, in cadrul unor interventii rapide si eficiente ale echipajelor de politie. Actiunile politistilor subliniaza angajamentul pentru combaterea violentei in familie si protejarea victimelor.Amenintata cu un cutitLa data de 23 mai 2024, in jurul orei 23:32, Politia orasului Frasin a fost alertata prin apelul unei minore la numarul de urgenta 112. Aceasta a ... citește toată știrea