Trei barbati implicati in accidente rutiere au fost retinuti de politistii suceveni. Doi dintre ei nu aveau permis, iar unul trecuse cu roata unui tractor peste propriul frate si a fugit de la locul accidentului

Politia Judeteana Suceava a anuntat, marti, ca in cursul zilei de luni alti trei soferi suceveni au fost retinuti pentru infractiuni rutiere, subliniind ca desi masurile ferme dispuse de politisti au fost intens mediatizate tocmai in vederea responsabilizarii si constientizarii consecintelor in plan juridic si personal generate de nesocotirea legislatiei rutiere, in continuare exista soferi care comit infractiuni si pun in pericol atat propria viata cat si integritatea celorlalti participanti ... citeste toata stirea