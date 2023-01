Trei competitori pentru reabilitarea podului de pe Mirauti, varianta de trafic usor spre Podul Unirii

A fost reluata licitatia si au fost depuse mai multe oferte pentru reabilitarea podului de pe strada Mirauti, in zona Carpatis, acolo unde se "gatuie" circulatia, informeaza Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.Demersurile au loc in conditiile in care, pana la finalizarea lucrarilor de pe ruta alternativa Suceava - Botosani, strada Mirauti este folosita ca varianta de acces la Podul Unirii de pe raul Suceava, cu intrare, din centrul Sucevei, de la intersectia strazii Petru Rares cu Calea ... citeste toata stirea