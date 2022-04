Trei femei din Dornesti au fost retinute de politistii din Radauti pentru furturi din locuinte ale varstnicilor

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Radauti au reusit documentarea activitatii infractionale a trei femei care, profitand de varsta inaintata a victimelor, patrundeau in locuintele acestora sub diferite pretexte si sustrageau sume de bani.Politistii au dispus retinerea celor trei femei, ele fiind introduse in arestul IPJ Suceava.IPJ Suceava recomanda inca o data cetatenilor si in special varstnicilor sa manifeste prudenta in relationarea cu persoane necunoscute, mai ales in contextul ... citeste toata stirea