Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au dispus trimiterea in judecata a trei inculpati, dintre care unul sub masura arestarii preventive, pentru savarsirea infractiunii de "furt calificat", a anuntat, joi, unitatea de parchet.Potrivit rechizitoriului in noaptea de Revelion (31.12.2022/01.01.2023) in jurul orei 01.00, in baza unei intelegeri prealabile, s-au deplasat toti trei cu un autoturism inmatriculat in Italia, in apropierea locuintei persoanelor vatamate ... citeste toata stirea