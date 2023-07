Trei autovehicule au fost avariate, duminica seara, intr-un accident rutier produs la Milisauti.Potrivit anchetei politistilor, duminica, la orele 18.00, un barbat de 53 de ani a condus o autoutilitara Mercedes-Benz pe DN 2H din localitatea Milisauti, iar la un moment dat nu a pastrat o distanta corespunzatoare fata de autoturismul marca Mazda care circula regulamentar in fata sa si l-a acrosat in partea din spate, dupa care autoturismul marca Mazda a fost proiectat in autoturismul marca Ford ... citeste toata stirea