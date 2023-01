Trei persoane aflate intr-o masina inmatriculata in Suceava au murit intr-un accident

O tanara de 20 de ani, un tanar de 21 de ani si un barbat de 40 de ani, aflati intr-o masina inmatriculata in judetul Suceava, au murit duminica seara, dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un autocar la iesirea din Telciu spre Romuli, in judetul Bistrita, pe DN 17 C.O a patra persoana, un tanar de 20 de ani, care se afla in masina a fost preluata de echipajele medicale aflate la fata locului.Potrivit unor surse ale presei din Bistrita-Nasaud, cele patru victime din ... citeste toata stirea