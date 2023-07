Trei persoane au fost ranite, marti seara, intr-un accident rutier produs in cartierul sucevean Burdujeni.Potrivit anchetei politistilor, martis seara in jurul orei 19.00, o femeie de 48 ani de ani din Suceava, a condus un autoturism Nissan Qashqai pe strada Nicolae Iorga din Suceava, din directia Gara catre Calea Unirii, iar cand a ajuns in dreptul intersectiei cu strada Florilor, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune cu un autoturism Nissan Qashqai, condus de un barbat de ... citeste toata stirea