> Un sofer sucevean a intrat in masina din fata saTrei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident produs pe DN 29 A, intre Calugareni si Serbanesti.Potrivit anchetei politistilor, duminica, in jurul orei 9:45, un barbat de 70 de ani, din Suceava, a condus un autoturism Citroen pe DN 29 A, intre localitatile Calugareni si Serbanesti, spre Zvoristea. El nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de autovehiculul care circula in fata sa si a intrat in coliziune fata-spate cu un ... citeste toata stirea