Trei soferi bauti, au fost retinuti in arest pentru infractiuni rutiere grave

Politia Judeteana Suceava a anuntat retinerea a trei soferi implicati in incidente rutiere grave, toti aflati sub influenta alcoolului, acestia fiind plasati in arestul IPJ Botosani.La 3 octombrie a.c., un barbat, de 43 de ani, din comuna Preutesti, a fost implicat intr-un accident soldat cu pagube materiale pe DJ 208, in Dolhestii Mari. Acesta conducea un moped neinmatriculat, fara permis de conducere, si avea o alcoolemie de 1,68 la mie. Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind ... citește toată știrea