Trei studente sucevene implicate intr-un proiect- concurs de scriere plurilingva organizat la INSPE Angers

Trei studente de la Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, au participat, impreuna cu alti 60 de studenti francofoni, in 25 noiembrie la un atelier de scriere plurilingva organizat in format hibrid la INSPE Angers, iar proiectul va continua, miercuri, in 14 decembrie, cu o masa rotunda pe tema scrierii si traducerii multilingve.Potrivit unui comunicat al USV, proiectul a fost organizat de Universitatile din Angers si Le Mans ... citeste toata stirea