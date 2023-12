Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, au pus in aplicare, vineri, 1 decembrie 2023, sase mandate de perchezitie domiciliara la persoane cercetate pentru constituirea unui grup infractional organizat si contrabanda.Potrivit anchetatorilor, din actele de urmarire penala efectuate a reiesit ca, in luna noiembrie 2023, persoanele cercetate (cetateni romani si ucraineni) ar fi constituit, in judetul ... citeste toata stirea