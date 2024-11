Trei suspecti, prinsi de politisti in cazul distrugerii mai multor autoturisme in cartierul Burdujeni

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, a anuntat, marti dimineata, ca politistii au identificat trei persoane suspecte in cazul distrugerii mai multor autoturisme parcate in cartierul Burdujeni.Comisar-sef Ionut Epureanu a precizat ca marti, in jurul orei 5:00, un barbat de 43 de ani din municipiul Suceava a sesizat prin 112 ca a observat pe fereastra apartamentului niste tineri care distrugeau numerele de inmatriculare ale unor vehicule parcate in ... citește toată știrea