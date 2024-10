Trei tiruri ucrainene cu peste 200.000 de articole vestimentare contrafacute ascunse prin metoda capac, depistate in PTF Siret

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Siret - ITPF Sighetu Marmatiei, impreuna cu inspectorii vamali din cadrul Directiei Regionale Vamale Iasi - Serviciul Echipe Mobile, au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in urma unui control efectuat asupra a trei automarfare, 200.450 articole vestimentare, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala unor marci cunoscute, in valoare de 2.060.000 de euro.Potrivit STPF Suceava, ... citește toată știrea