Tribunalul Cluj va decide asupra revocarii arestarii preventive a fostului vicepresedinte al CJ Suceava Cristinel Cretu

Tribunalul Cluj va decide, marti, privind revocarea masurii arestului preventiv in cazul fostului vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, Cristinel Cretu.Pe portalul instantei clujene a fost inregistrat un dosar cu privire la revocarea masurii preventive fata de Cristinel Cretu, in baza art. 242 din noul Cod de procedura penala (NCPP), ce are ca termen de judecata data de 31 mai 2022.Potrivit art. 242 din NCPP, masura preventiva se revoca, din oficiu sau la cerere, in cazul in care ... citeste toata stirea