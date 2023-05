Barbatul de 36 de ani care si-a atacat, vineri dimineata, cu un cutit, sotia, medic rezident la SJU Suceava, cu care se afla in proces de divort a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 de zile, de Tribunalul Suceava fiind cercetat pentru tentativā la violenta in familie.Reamintim ca vineri dimineata la ora 07:35, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin 112 o femeie de 34 de ani ca a fost lovita de catre sotul sau, care ulterior a fugit in spatele unul local din cartierul ... citeste toata stirea