Tribunalul Suceava admite masura arestului la domiciliu

> Decizia nu este definitivaTribunalul Suceava a decis, ieri, sa admita pentru fostul vicepresedinte al CJ Suceava Cristinel Cretu o masura preventiva mai blanda si a decis ca acesta sa fie in arest la domiciliu pentru 30 de zile.Cretu trebuie sa respecte obligatia de a nu parasi imobilul in care locuieste fara permisiunea organului judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza, sa se prezinte in fata judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata, in ... citeste toata stirea