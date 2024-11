Trimis in judecata pentru evaziune fiscala in forma continuata

> Este vorba despre 4.508 de tranzactii cu articole de pescuit neinregistrate contabilProcurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a unui barbat cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. El este acuzat de comiterea a 4.508 acte materiale in perioada ianuarie 2015 - septembrie 2020.Potrivit probatoriului administrat pe parcursul urmaririi penale, inculpatul, actionand ca persoana fizica ... citește toată știrea