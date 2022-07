Trupul romancei ucise de rechin in Egipt a fost adus in tara. Roxana va fi inmormantata luni, la Suceava

Romanca ucisa de rechin in Egipt, la sud de orasul Hurghada, era din judetul Suceava. Femeia, in varsta de 44 de ani, era functionara la Directia de Finante si nu era casatorita. Trupul neinsufletit al sucevencei care si-a pierdut viata intr-o statiune din Egipt, dupa ce a fost muscata de un rechin, a fost adus in tara si depus la Biserica "Sf. Vineri" din Suceava.In varsta de 44 de ani, Roxana Donisan era indragostita de statiunea Hurghada si se afla pentru a treia oara in acel loc, a ... citeste toata stirea