> Un tanar a fost retinut dupa ce ar fi ocupat terenul cumparat de doi localnici si i-a impiedicat sa-l foloseascaUn tanar de 28 de ani, din Vama, a fost retinut in arestul IPJ Suceava intr-un caz de tulburare de posesie, furt, lovire si alte violente.Potrivit datelor din ancheta, Politia Vama are in lucru un dosar penal privind comiterea infractiunilor de tulburare de posesie, furt si lovire sau alte violente, privindu-l pe un barbat de 66 de ani din Vama si pe fiul sau de 28 ani, din ... citește toată știrea