Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anuntat ca a fost in prima zi de scoala in 17 unitati de invatamant din oras."Conform traditiei, as putea spune, pentru al 20-lea an consecutiv, am participat la deschiderea noului an scolar la mai multe unitati de invatamant din orasul nostru", a anuntat primarul pe pagina sa de Facebook.Primarul a fost in 8 scoli generale, 3 gradinite, doua colegii, 3 licee, precum si la seminarul teologic."Am transmis mesajul ... citeste toata stirea