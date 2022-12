Turbare la o bovina dintr-o exploatatie din Slobozia, Zvoristea

> Lista "contactilor" cu suspiciune de rabie, pe care sunt proprietarii animalelor si doi medici veterinari, a fost transmisa DSP, pentru tratament specific > In ultimele cinci saptamani, in Siret au fost inregistrate trei cazuri de rabie la caini, acestora adaugandu-se inca unul de turbare canina, in GramestiUn nou caz de turbare a fost confirmat in judetul Suceava. Anuntul a fost facut de dr. Danut Corneanu, director executiv adjunct al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta ... citeste toata stirea