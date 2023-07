"Pandemia de COVID-19, apoi razboiul au afectat puternic agentii economici" se arata intr-o informare a DJSIn structurile de primire turistica din judetul Suceava, in luna aprilie 2023 se observa cresterea numarului de sosiri si innoptari, atat ata de luna martie a aceluiasi an, cat si in comparatie cu luna aprilie 2022. Potrivit Buletinului statistic lunar al Directiei Judetene de Statistica (DJS), in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2023, in judet inregistrate au fost 135.985 de sosiri, cu 12, ... citeste toata stirea