Turist gasit mort in masivul Calimani

Un turist care se afla in drumetie in masivul Calimani a fost gasit de salvamontisti mort in zona statiei meteo Retitis, a informat, sambata, Salvamont Suceava.Potrivit sursei citate, salvamontistii au primit o solicitare privind o eventuala situatie dificila in care s-ar afla o persoana care facea o drumetie in masiv si care nu a mai raspuns la telefon.Imediat au fost alertate structurile Salvamont din judetele ce inconjoara masivul, plecand in cautare echipe de prim raspuns din Mures, ... citeste toata stirea