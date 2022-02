Ucraina-Cernauti: cozi la bancomate, benzinarii fara carburanti, masini abandonate la marginea soselelor VIDEO

Vineri, 25 februarie, Vama Porubne din zona Cernauti a Ucrainei era la fel de aglomerata ca in ziua anterioara. Sute de oameni asteaptau sa intre in Romania prin punctul de trecere de la Siret. Un reporter de la monitorulsv.ro a intrat in Ucraina, vineri, 25 februarie, prin punctul de trecere de la Siret si a observat ca in vama ucraineana coada de masini se intinde pe o distanta de aproximativ 10 kilometri.Este la fel de aglomerat ca in ziua anterioara. Erau sute de oameni care asteptau sa ... citeste toata stirea