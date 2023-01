Ucrainean care transporta biciclete furate din Elvetia, depistat in PTF Siret

Politistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari in cazul unui ucrainean, in microbuzul caruia au fost descoperite sase biciclete, in valoare totala de 150.000 lei, semnalate ca fiind furate din Elvetia.Purtatorul de cuvant al STPF Suceava, Alina Petraru, a precizat ca in seara de 6 ianuarie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din Romania, un cetatean ucrainean./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ ... citeste toata stirea