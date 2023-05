Politistii de frontiera suceveni cerceteaza un ucrainean in masina caruia lucratorii vamali au descoperit 144 recipiente cu freon si aproximativ 384 litri bauturi alcoolice. Bunurile au fost ridicate in vederea confiscarii.Potrivit STPF Suceava, joi, in jurul orei 9.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ucrainean, in varsta de 48 de ani, conducand un microbuz marca ... citeste toata stirea