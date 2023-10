Un cetatean ucrainean este cercetat de politistii de frontiera suceveni dupa ce, la intrarea in Romania, a prezentat un atestat profesional ADR fals.Potrivit STPF Suceava, vineri, 6 octombrie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de intrarea in Romania, un cetatean ucrainean in varsta de 50 de ani. El conducea un camion marca Renault, cu semiremorca, ambele inmatriculate ... citeste toata stirea