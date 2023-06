Un barbat de 33 de ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat cu permis de conducere fals in PTF Siret.Potrivit STPF Suceava, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au efectuat formalitatile pentru iesirea din Romania, in data de 3 iunie 2023, pentru un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana, care s-a prezentat la volanul unui autoturism marca Toyota, inmatriculat in Ucraina./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ ... citeste toata stirea