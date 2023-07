Politistii de frontiera suceveni au descoperit, marti, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un permis de conducere fals, iar persoana aflata la volan - un ucrainean in varsta de 52 de ani - este acum cercetata penal.Potrivit STPF Suceava, marti dimineata la ora 5.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean ucrainean in varsta de 52 de ani, conducand un ansamblu rutier, format din cap tractor si semiremorca, inmatriculat ... citeste toata stirea