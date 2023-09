Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Vicovu de Sus cerceteaza un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, joi, 21 septembrie a.c., in jurul orei 15:00, in PTF Vicovu de Sus s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din Romania, un cetatean ucrainean. Barbatul, in varsta de 44 de ani, conducea un autoturism marca Mercedes-Benz, ... citeste toata stirea