Ucrainean depistat cu sapte bucati de chihlimbar brut

> Acestea erau ascunse in masinaUn ucrainean a fost depistat in Vama Siret in timp ce incerca sa introduca in Romania sapte bucati de chihlimbar brut.Potrivit STPF Suceava, politistii de frontiera suceveni, impreuna cu lucratorii vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Siret, au descoperit si confiscat sapte bucati de pietre semipretioase susceptibile a fi chihlimbar, ascunse de soferul unei autoutilitare.Astfel, in data de 6 iulie, in jurul orei 14:00, in Punctul de Trecere a ... citeste toata stirea