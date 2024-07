Ucrainean la volanul unui tir depistat cu permis de conducere fals la intrarea in tara prin PTF Siret

Politistii de frontiera suceveni cerceteaza un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritatilor din Ucraina.Potrivit STPF Suceava, duminica, 30 iunie a.c., in jurul orei 1:30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetatean ucrainean in varsta de 39 de ani. Barbatul, conducea un ansamblu rutier format din cap tractor si remorca, ambele ... citește toată știrea