Ucraineanca la volanul unui autoturism cautat de autoritatile spaniole

> Autovehiculul era urmarit cu mentiunea "pentru confiscare"Politistii de frontiera suceveni cerceteaza un cetatean ucrainean, deoarece la controlul de frontiera a prezentat pentru autovehiculul pe care il conducea un certificat de inmatriculare fals. Masina a fost indisponibilizata la sediul institutiei, iar in cauza se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de uz de fals si tainuire.Potrivit STPF Suceava, luni, 23 septembrie a.c., in jurul orei 19:00, in Punctul de Trecere a ... citește toată știrea