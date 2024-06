Udestenii se aduna!

Foto absolvire(Promotia 1973 - 1974)Luni, 24 iunie, eveniment sub semnul binefacator al lui Ciresar! Dimineata sarutata de o ploaie ce parea a ingreuna reintalnirea, dupa 50 de ani, a absolventilor clasei a VIII-a, la Scoala Gimnaziala "Acad. Haralambie Mihaescu" Udesti. Vremea s-a schimbat usor si elevii s-au tot adunat in curtea scolii, unii in costume nationale, cu buchete de flori si cu bucuria intreaga in suflet. Imbratisari, strangeri de mana, priviri intrebatoare, o stare de spirit ... citește toată știrea